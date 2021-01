Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții il știm pe Adrian Petrache, concurentul care a facut ravagii la X Factor, insa puțini știu ce condiții de trai duce. Nepotul lui Florin Salam și-a prezentat locuința modesta la Xtra Night Show.

- Adrian Petrache a explicat lipsa unchiului sau Florin Salam de la finala X Factor cu ajutorul filozofiei lui Epictet. Tanarul artist a dezvaluit ce s-a intamplat in competiție in direct, la Xtra Night Show.

- Adrian Petrache a dezvaluit in direct la Xtra Night Show care este adevarata relație dintre el și Florin Salam. Fostul concurent de la X Factor a facut declarații surprinzatoare, dupa ce manelistul nu a mai aparut in finala competiției.

- Andrei Ștefanescu a anunțat la inceputul acestei saptamani ca divorțeaza de Antonia. Anunțul a fost facut de artist pe rețelele de socializare, iar decizia divorțului vine la un an de cand el și Antonia și-au spus „Da”, in mod official. Dupa cum bine se știe, Andrei Ștefanescu nu era la prima casnicie.…

- Fiica Mishei este in culmea fericirii, dupa ce familia ei s-a marit! Cea care a facut marele anunț a fost chiar mama ei, cantareața dezvaluindu-le admiratorilor vestea pe rețelele de socializare. Iata care a fost reacția lui Connect-R!

- Ministrul britanic de Finante, Rishi Sunak, a anuntat joi extinderea pana in martie 2021 a schemei de sprijinire a locurilor de munca, care urma sa se incheie in decembrie, pentru companiile care au nevoite sa-si opreasca activitatea si pentru angajatii lor, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES…

- Pentru ca numarul cazurilor de coronavirus a crescut brusc in ultimele zile in mai multe localitați din țara, iar rata de infectare a trecut de 5 la mia de locuitori, 12 dintre acestea vor fi plasate in carantina!

- Pepe și Raluca Pastrama au decis sa puna capat casniciei de opt ani pe care o aveau. Anunțul a fost facut chiar de artist printr-un videoclip pe YouTube. La cateva ore dupa ce s-a aflat de decizia celor doi, Oana Zavoranu, fosta iubita a lui Pepe, a reacționat in stilul sau caracteristic, luand in deradere…