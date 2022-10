Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj l-a transferat, miercuri, pe Adrian Paun (27 de ani) la Hapoel Beer Sheva, iar Dan Petrescu s-a aratat deranjat. Antrenorul gruparii ardelene s-a enervat in timpul conferinței de presa cand a fost intrebat de plecarea lui Paun. ”Mereu spun același lucru, dar cred ca nu ma ințelegeți. Dan Petrescu…

- Plecarea lui Mirko Pigliacelli a lasat un gol in poarta Universitații Craiova , chiar daca David Lazar a facut și meciuri bune, cum a fost cel din Israel, cu Hapoel Beer Sheva. Oficialii Științei au decis aducerea unui portar experimentat și asta pentru ca iși doresc cu ardoare titlul. S-a ajuns la…

- CFR Cluj (1-0 la general vs Maribor) și FCSB (4-3 vs Viking, dupa 3-1 in Norvegia) s-au calificat joi in grupele Conference League, in timp ce CS Universitatea Craiova a ajuns in prelungiri cu Hapoel Beer Sheva (0-0 in Israel, dupa 1-1 in Romania). CFR Cluj vs Maribor 1-0 (Rep. II) / 1-0 la general,…