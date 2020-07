Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 400 de angajați ai companiei de salubritate din Targu Mureș, SC Salubriserv SA, au protestat, marți, in curtea societații, informeaza Agerpres.Protestatariisusțin ca iși vor pierde locurile de munca, intrucat contractul cu primaria aexpirat, iar serviciul a fost delegat altei societati,…

- Consilierul local USR de la Sectorul 3 Liviu Malureanu, candidat al Aliantei USR PLUS la presedintia Consiliului Judetean Vrancea, propune amenajarea celui mai mare parc tematic in aer liber din Romania in judetul de unde este originar, Vrancea.

- Consilierul prezidential Ion Oprisor, din cadrul Departamentului Securitatii Nationale, a transmis, joi, referitor la Noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024, ca fenomenul coruptiei este abordat in mai multe sectiuni. Coruptia nu mai este tratata ca o vulnerabilitate, ci…

- Consilierul județean sucevean Dan Cusnir (PSD) sustine ca in PNL este o lupta pentru putere careia i-a cazut victima Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean Suceava si membru PNL, si ca ar fi implicati inclusiv Ludovic Orban si Nelu Tataru. Totul, in contextul in care Suceava este orasul…

- Au venit in Republica Moldova ca sa-și ajute frații de peste Prut in lupta cu COVID-19 si in semn de recunostinta pentru gestul lor au fost rasplatiți cu pașapoarte diplomatice din partea autoritaților romane.

- Romania va dona Republicii Moldova materiale, echipamente si medicamente necesare in batalia impotriva COVID-19. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca donatia va fi aprobata joi, 30 aprilie, in cadrul unei sedinte de guvern.

- Autoritațile au spus ca au decis valoarea amenzii luand in considerare veniturile companiei olandeze realizate pe piața maghiara „Booking.com a intreprins practici in afara legilor prin reclamele inselatoare care sustineau posibilitatea anularii gratuite pentru unele spatii de cazare, precum si exercitarea…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește astazi, de la ora 12.30, cu premierul Ludovic Orban pentru a discuta despre posibilitatea prelungirii starii de urgenta sau daca Romania trece la o stare de alerta dupa 15 mai.