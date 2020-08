Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Orza, unul dntre posibilii candidati in lupta pentru fotoliul de primar al Timisoarei, a anuntat ca renunta la competitie, inainte de a o incepe. „Nu mai candidez!”, a anuntat simplu, sambata, candidatul independent, despre care se spunea ca va avea sustinerea mai multor partide, inclusiv al…

- Consilierul local independent Adrian Orza nu mai vrea sa mai incerce inca o data sa devina primar al Timișoarei. A anunțat pe Facebook ca nu mai candideaza pentru fotoliul de primar, pentru ca nu a gasit o „coaliție administrativa”.

- Consilierul independent Adrian Orza va fi susținut la alegerile locale din toamna, in cursa pentru Primaria Timișoara, de Partidul Republican din Romania in cadrul unei alianțe administrative. „Timisoara a fost, in 1989, promotoarea schimbarii si astfel vrem si noi sa dam semnalul pentru schimbare de…

- Nicolae Robu a anunțat pe pagina sa de Facebook ca Primaria Timișoara nu va majora taxa de acces pentru producatori in piața volanta și ca cei care au platit deja mai mulți bani ca sa iși expuna marfa acolo vor primi sumele inapoi. Edilul local a notat, intr-o postare, ca a aflat de la un […] Articolul…

- Vineri, Primaria Timisoara a semnat contractul de executie al proiectului de reabilitare a Caii Bogdanestilor. Vor fi in total zece firme, incluse intr-un consortiu, care vor executa lucrarea din fonduri europene. Intr-un nou spectacol media-Facebook, primarul Timisoarei a aflat in direct in cadrul…

- Consilierul local independent Adrian Orza a reacționat printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook dupa ce a vazut imaginile care arata cum angajații SDM, societate a Primariei Timișoara, agreseaza un jurnalist. „Este inadmisibil ca angajații unei societați publice sa se comporte așa. Timișoara se transforma…

- Primaria Timișoara și Direcția Județeana pentru Cultura Timiș comunica pe rețelele sociale. O spune directorul DJCT, care a venit cu clarificari privind trotuarele „șotron” la care municipalitatea lucreaza cam de la inceputul pandemiei. Predescu vorbește despre legalitate, oportunitate și comunicare.