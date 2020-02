Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat ca vrea sa elimine deficitul balantei comerciale din agricultura, aflat la nivelul de peste un miliard de euro, si sa revina la...

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat ca vrea sa elimine deficitul balantei comerciale din agricultura, aflat la nivelul de peste un miliard de euro, si sa revina la excedent. "In noul Plan National Strategic ne propunem sa luam o serie de masuri care sa duca la eliminarea,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat miercuri ca in acest an, in care se lucreaza la Plan National Strategic (PNS) 2021-2027, va fi schimbat trendul actual "nu prea pozitiv pentru agricultura romaneasca", in conditiile in care exportam subventii si importam produse procesate, iar deficitul…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca una dintre prioritatile mandatului sau va fi lupta impotriva ''vanatorilor de subventii''. "Avem de gand ca in noul Program National Strategic sa evitam cat mai…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, are un teren intravilan de 1.700 de metri patrati si un teren agricol de 4.100 de metri patrati, cumparate în 2002, respectiv 2007, dar si o casa de 280 de metri patrati si doua apartamente de 71 si, respectiv, 51,47 metri patrati,…

- În România, deficitul comercial în producția agricola și în zona industriei alimentare a fost în creștere în ultimii ani, anunța ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Oros, potrivit Mediafax.“Deși avem producții mari, deficitul comercial…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, va participa vineri dimineata la Forumul International al Marilor Fermieri - RALF 2019, eveniment dedicat agricultorilor care detin peste 1.000 de hectare, dar si liderilor din acest domeniu. Forumul isi propune sa prezinte bune practici,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, participa luni, la Bruxelles, la Reuniunea Consiliului UE Agricultura si Pescuit, subiectul principal fiind pachetul de reforma a Politicii Agricole Comune (PAC) post-2020, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In cadrul reuniunii se…