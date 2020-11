Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, candidat PNL pentru Senatul Romaniei, a declarat, miercuri, la o intalnire cu fermieri din judetul Dolj, ca una dintre prioritatile Guvernului PNL este sprijinirea producatorilor romani sa isi comercializeze produsele la preturi avantajoase si sa nu mai inregistreze…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat ca in urmatoarea perioada trebuie sprijinita ferma de familie, fara de care „viata la tara nu prea are sens si nu are perspectiva”. El a punctat faptul ca acest lucru se afla printre prioritatile sale, ale Guvernului si ale partidului din care face parte,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat vineri, la Miercurea Ciuc, ca in urmatoarea perioada trebuie sprijinita ferma de familie, fara de care "viata la tara nu prea are sens si nu are perspectiva". Adrian Oros a punctat faptul ca acest lucru se afla printre prioritatile sale,…

- Producatorul de materiale de construcții TeraPlast va construi o noua fabrica in cadrul Parcului Industrial TeraPlast din Sarațel, jud. Bistrița-Nasaud. Proiectul pentru noua unitate de producție are o valoare totala de 9,8 milioane de euro, anunța compania la bursa. Produsele fabricate in…

- Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabila a organizat pe data de 12 noiembrie 2020, impreuna cu Fundația WorldSkills Romania evenimentul Educație pentru Dezvoltare Durabila in Invațamantul Profesional și Tehnic, domeniul agricol. Scopul evenimentului a fost acela…

- DESPRE PRODUCATORI ROMANI DISCRIMINAȚI IN ȚARA LOR Catre: Guvernul Romaniei Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Consiliul Concurenței In calitate de administrator al unei fabrici de produse alimentare, intrata in funcțiune cu doi ani in urma, va aduc in atenție situația aberanta, contrara…

- Candidatul PNL Maramureș pentru Senatul Romaniei, Cristian Niculescu Țagarlaș, considera ca țara merita o administrare corecta și coerenta. Totodata, acest mai spune ca amanarea alegerilor la o data nedefinita nu va face decat sa prelungeasca blocajele din prezent și ca este vital sa votam acum un Parlament…

- "Din nefericire, anul aceste, pe langa efectele negative pandemiei, care s-au reflectat in toata economia nationala si europeana, a fost afectata si agricultura, chiar daca in acest sector activitatea nu a fost oprita deloc. Totusi, efecte negative au aparut, fie din cauza faptului ca s-au inchis unele…