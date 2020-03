Adrian Oros: Simţul măsurii este esenţial atât în ceea ce facem cât şi în ceea ce declarăm Aceasta criza este o incercare pentru noi toti, si pentru cei de la stat si pentru cei din mediul privat, iar simtul masurii este esential atat in ceea ce facem cat si in ceea ce declaram, a declarat, duminica seara, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un mesaj video transmis pe Facebook. "Fac un apel la toti cei care traim de pe urma agriculturii si industriei alimentare, si cei mici si cei mari, si cei de la stat si cei din mediul privat. Aceasta criza este o incercare pentru noi toti, atat pentru autoritati cat si pentru fiecare in parte. Simtul masurii este acum esential atat in ceea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, o serie de facilitați de care poate beneficia mediul de afaceri lovit in aceasta perioada de pandemia de coronavirus.

- In aceste zile in care, din cauza masurilor impuse de situatia de urgenta, s-au anulat concertele si manifestarile culturale, artistii se muta in online, potrivit Agerpres.Freestay anunta primul lor concert online, vineri "pe la opt seara", dupa cum spune Florin Ristei pe pagina de Facebook…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a scris, duminica, pe pagina sa de Facebook ca executivul pregateste primele propuneri de masuri din cadrul starii de urgenta si va urma un prim val de masuri pentru angajatori, dar si pentru angajatii nevoiti sa intre in intrerupere temporara…

- Violeta Alexandru, ministrul interimar al Muncii, afirma ca Guvernul analizeaza o solutie privind cheltuielile cu somajul tehnic pentru angajatii din mediul privat, trimisi acasa pe fondul crizei coronavirusului. Ea spune ca s-a discutat inclusiv despre un spriijin pentru mediul privat.…

- Nicușor Dan i-a mulțumit, joi, liderului liberal Ludovic Orban pentru ca a propus susținerea sa la Primaria Capitalei, adaugând ca este ”un gest de mare responsabilitate politica”, ținând cont ca și PNL avea pe cine sa propuna în cursa pentru PMB.Ce scrie Nicușor…

- Unificarea agentiilor de plati care gestioneaza fondurile europene din agricultura se va face, daca vom fi nevoiti, in asa fel incat sa nu sufere beneficiarii si sa nu afectam platile, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "In primul rand, vrem ca agentiile…

- Tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la Agentia Domeniile Statului in suprafata de 50 de hectare, anunta ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-o postare pe Facebook.

- Presedintele filialei PNL Buzau, deputatul Cristinel Romanescu, a declarat, luni, ca a discutat cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si s-a stabilit repunerea cercetatorului Costel Vinatoru in functia de director al Bancii de resurse genetice vegetale de la Buzau."In urma discutiilor cu…