- „Anul trecut, seceta a fost doar in zona Marii Negre, dar anul acesta este in aproape toate zonele in care se cultiva cereale. Noi, anul acesta, am avut un an bun, pentru ca in zona țarii noastre regimul precipitațiilor a fost optim și se pare ca vom mai avea producții record.In Ucraina, in Rusia, fenomenul…

- „Haideți sa le explicam oamenilor cum se formeaza prețul la paine. Va amintiți ca anul trecut, din cauza secetei, producția de grau a fost diminuata cu aproape 40%. Asta ar fi insemnat ca prețurile ar fi trebuit sa explodeze. Nu s-a intamplat așa, a fost o creștere minora anul trecut. De ce? Prețul…

- Cifra de afaceri a producatorilor, distribuitorilor și farmaciilor din Romania a crescut cu 2,6% comparativ cu anul 2019 și cu peste 100% fața de nivelul cifrei de afaceri inregistrata in anul 2010, ajungand astfel la 66,6 miliarde de lei in anul 2020, conform informațiilor disponibile la data intocmirii…

- Politia din Peru este decimata de virusul COVID 19. Este vorba despre 50.616 de polițiști infectati, adica jumatate din totalul personalului. Politia nationala este institutia cea mai afectata de COVID-19 in Peru. S-au inregistrat 787 de decese si peste 50.600 de contaminari. Aproape 50% din efectivele…

- Programul „Tomata” a avut „impact zero” in patru ani in care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, pentru ca importurile de rosii au crescut in toata aceasta perioada, iar programul a fost fraudat „in foarte multe locuri”, sustine ministrul Agriculturii, Adrian Oros. „De aceea, la cererea legumicultorilor,…

- Lansat in 2017 de Liviu Dragnea și Petre Daea, ministrul Agriculturii din acea perioada, programul Tomata, care a cheltuit 200 de milioane de euro a avut impact zero pe piața. Importurile de roșii, pentru ca importurile de roșii au crescut in toata aceasta perioada, iar programul a fost fraudat „in…

- Romania va avea o productie de 25-30 de milioane de tone in anul agricol 2021, cantitate care ar umple de 15 ori Casa Poporului, scrie Ziarul Financiar. Este cel mai ridicat nivel al productiei din 2018 incoace,...