Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) din Tirgu Mureș deruleaza o campanie de informare si depistare a cancerului de piele, in aceasta vara, pe fondul cresterii numarului cazurilor diagnosticate cu cancer de piele si a mortalitatii cauzata de aceasta afectiune. Tu știi cat de periculos este sa…

- Romanii sunt printre cetațenii cei mai dependenți de tehnologie din Uniunea Europeana, arata un studiu publicat in aceasta saptamana de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Deputatul PSD de Vrancea, Angel Tilvar, arata ca studiul menționat trebuie coroborat cu alte date statistice care menționeaza…

- Deputatul PSD, Camelia Gavrila, doreste sa evidentieze aceasta zi complexa pentru Romania, dar si pentru Europa, ca fiind ziua in care s-au deschis perspectivele unei aliante politice, economice si culturale de larga respiratie, pentru ca cetatenii sa traiasca in pace si siguranta, respectand suprematia…

- Deputatul PSD Angel Tilvar atrage atenția asupra unui proiect de lege al Guvernului austriac prin care vor fi taiate ajutoarele sociale pentru lucratorii straini din Austria, ai caror copii locuiesc in țarile de origine, daca țara unde traiesc copiii le acorda alocații mai mici. Proiectul de lege al…

- Europarlamentarul PSD, Emilian Pavel, susține ca Uniunea Europeana inseamna foarte mult pentru Romania și mai ales pentru tinerii romani. El susține in cadrul unui interviu pentru STIRIPESURSE.RO ca exista o anumita dezamagire reala la nivel european, dar susține ca ea ar fi mai mult o dezamagire…

- Comisia Europeana a avertizat Ministerul Agriculturii ca trebuie sa respecte regulile privind disciplina financiara in concordanta cu prevederile regulamentelor europene, potrivit unui comunicat transmis, joi, de Daniel Buda. "Domnule ministru Petre Daea, va solicit public demisia ca urmare…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi a anunțat ca propune Președinției, Guvernului și partidelor politice “Pactul pentru Carte” – un pachet legislativ care iși propune sa contribuie la dublarea piaței de carte din Romania, in condițiile in care ne aflam pe ultimul loc in Uniunea Europeana in acest domeniu:“La…

- "De aceea trebuie ca maghiarii din Ungaria si cei fortati intr-o existenta minoritara de catre dictatul de pace de la Trianon sa se tina de mana, sa se ajute reciproc si sa raspunda uniti la procesele care aduc in pericol intreaga comunitate europeana. Miza alegerilor din Ungaria este daca Ungaria…