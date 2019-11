Oros a venit la Ministerul Agriculturii in jurul orei 8:00 si a avut o intrevedere de aproximativ o ora si jumatate cu fostul sef de la Agricultura. Ulterior, Petre Daea a parasit institutia nu inainte de a le multumi angajatilor pentru munca depusa impreuna la MADR.



Noul ministru al Agriculturii, Adrian Oros, a precizat ca va exista o instalare oficiala la MADR in cursul acestei saptamani, miercuri sau joi, in prezenta premierului, urmata de o conferinta de presa, transmite Agerpres.



In cadrul audierilor din comisiile de specialitate din Parlament din 29 octombrie, Adrian…