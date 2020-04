Stiri pe aceeasi tema

- Masura prin care s-a decis suspendarea exporturilor de cereale poate fi modificata in functie de evolutia lucrurilor, dar oricand pot fi luate alte decizii, de relaxare sau de suspendare a exporturilor altor produse de baza, a anuntat miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros,…

- Președintele Klaus Iohannis face declarații legate de perioada urmatoare și de situația prin care trece Romania in contextul epidemiei de coronavirus. Declarațiile vin inaintea ședinței de Guvern, la care va participa și președintele. Acesta a emis ieri un nou decret și a prelungit starea de urgența…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine ca exista stocuri suficiente de alimente, inclusiv din cele specifice Sarbatorilor Pascale, dar pentru asigurarea securitatii alimentare a romanilor a solicitat suspendarea exporturilor de cereale si a catorva produse agroalimentare…

- Sondajul de opinie a fost derulat in perioada 22.03-24.03 și a intervievat 6.120 de antreprenori din Romania, 62% microintreprinderi, 20,2% intreprinderi mijlocii și 5,8% alte forme de organizare. Citește și: BILANT CORONAVIRUS ROMANIA. 906 persoane infectate cu COVID-19 pana miercuri,…

- Avand in vedere situația epidemiologica privind infecția cu coronavirus, conducerea Universitații „Valahia” din Targoviște a decis suspendarea, in totalitate, a activitaților didactice și administrative in perioada 11-23 martie 2020. Masura vizeaza studenții, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice,…