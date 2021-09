Constanta. Accident rutier. Masina intrata in gard, pe bulevardul I. C. Bratianu

Accident rutier azi noapte, in Constanta.Un accident rutier a avut loc azi noapte in municipiul Constanta.Conform informatiilor noastre, o persoana a pierdut controlul autoturismului si a intrat cu masina in gardul supermarketului LIDL, situat… [citeste mai departe]