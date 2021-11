Ministrul demis al Agriculturii, Adrian Oros, susține ca intreaga conducere liberala ar trebui sa-și inainteze demisia dupa aceasta „victorie in genunchi” obținuta prin aducerea PSD la guvernare. Oros este unul dintre cei 17 parlamentari liberali care au decis deja sa se dezafilieze, urmand exemplul lui Ludovic Orban. „O victorie in genunchi! Cum zicea Olguța: Marcel le-a luat și banii de pe piept. Toata conducerea PNL ar trebui sa iși dea demisia pentru starea jalnica in care au adus acest partid istoric. Pentru haosul creat in mod artificial, cand au aruncat in aer coaliția de guvernare, agravand…