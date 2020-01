Stiri pe aceeasi tema

- In primele 11 luni din anul trecut contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 9,92 miliarde euro, comparativ cu 8,2 miliarde euro in perioada ianuarie - noiembrie 2018, arata datele publicate luni de Banca Nationala.

- Deficitul balantei comerciale pe care l-a inregistrat Romania in primele 11 luni ale anului 2019 a fost de 15,511 miliarde de euro, in crestere cu 2,105 miliarde de euro raportat la cel consemnat in perioada similara din 2018, dupa ce importurile au urcat cu 4,1%, iar exporturile cu doar 1,7%, potrivit…

- In primele 11 luni din 2018, deficitul bugetar a fost de 26 miliarde lei, respectiv 2,7% din PIB. Romania, prin Tratatul de la Maastricht, s-a angajat in fata UE sa respecte un deficit bugetar anual de maximum 3% din PIB. In cazul depasirii acestei tinte, Comisia Europeana poate declansa, in cazul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca Guvernul va incerca sa refaca echilibrele economice, aratand ca deficitul balantei comerciale se apropie de 18 miliarde de euro."Deficitul balantei comerciale pe anul acesta se va apropia de 18 miliarde de euro, iar deficitul de cont curent, care…

- Uniunea Europeana a inregistrat in octombrie un excedent al balantei comerciale de 2,2 miliarde de euro, fata de un deficit de opt miliarde de euro in perioada similara din 2018, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In octombrie, exporturile de bunuri…

- Uniunea Europeana a inregistrat in septembrie un deficit al balantei comerciale de cinci miliarde de euro, fata de un deficit de 1,5 miliarde de euro in perioada similara din 2018, potrivit unei estimari preliminare publicate ieri de Oficiul European de Statistica Eurostat, transmite agentia Reuters,…

- Ordinul dat de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, privind dimensionarea exploatațiilor de suine, care limiteaza la 5 numarul porcilor din gospodariile țaranești, a starnit controverse in randul crescatorilor de animale. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial, pe 8 noiembrie 2019. Noul…

- Intr-o perioada in care Uniunea Europeana se indreapta spre un razboi comercial iminent cu SUA iar ritmul de crestere al economiei tarilor din zona euro, principalii parteneri comerciali ai tarii noastre, a inceput sa incetineasca, s-ar putea sa platim un cost usturator pentru ca am amanat sa punem…