- Toate programele strategice lansate de PSD au fost externalizate si niciodata nu au avut vreo legatura cu soarta fermierului roman, a sustinut, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, la dezbaterea motiunii simple depusa de catre parlamentarii PSD impotriva sa. "Negociem si…

- Fermierii care detin in prezent animale din specia bovina in bazele de date vor primi in acest an un sprijin financiar mai consistent sub forma unui ajutor Covid, in timp ce pentru animalele raportate la anul 2013, data istorica prevazuta in regulament dupa care se acorda Ajutorul National Tranzitoriu…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros a dat din nou dovada de o lipsa crasa de bun simț și viziune administrativa. In viața mea nu am vazut un management mai prost și mai falimentar, dar sa pui sub risc viața fermierilor și a agriculturilor (inclusiv a legumicultorilor) deja este un atentat la siguranța…

- Asociația Forța Fermierilor picheteaza luni, incepand cu orele 14.00, sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, pentru a-și manifesta protestul public fața de neincluderea despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara, aferente anului 2020, in proiectul legii bugetului.…

- Pensiile speciale pentru parlamentari au fost anulate, iar acesta este doar inceputul, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Revenim la normalitate! Pensiile speciale pentru parlamentari au fost anulate! Angajamentul #PNL a fost indeplinit azi la…

- Asociația Forța Fermierilor a luat act cu revolta de propunerea de buget al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru 2021. ”Consideram, cu îndreptațita nemulțumire, ca proiectul Legii Bugetului de Stat, pus în dezbatere publica, nu prevede sumele necesare pentru…

- Pana la finele anului as vrea sa avem o Lege a arendei in care proprietarul sa fie beneficiarul unei arende corecte, iar cel care lucreaza terenul sa fie singurul beneficiar al subventiilor, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-un interviu acordat AGERPRES. El…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul…