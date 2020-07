Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a anunțat, joi, la B1 TV, ca, din pacate, avem o agricultura ”meteo dependenta”, motiv pentru care fermierii afectați de seceta vor fi despagubiți.Cuantumul sumei difera de la o cultura la alta, dar Adrian Oros a calculat ca se va plati ”undeva”…

- Romania a dat asigurari ca va furniza, Republicii Moldova, asistența tehnica din partea experților in domeniul modernizarii sectorului agroalimentar și va oferi consultanța in procesul accesarii piețelor europene. De asemnea, vor fi organizate tururi de schimb de experiența pentru fermierii din Moldova.…

- Romania va investi 2,5 miliarde de euro pentru reabilitarea intregii infrastructuri de irigatii, din cele 33 de miliarde de euro care vin de la Uniunea Europeana, 1,1 miliarde de euro vor merge catre infrastructura de desecare si drenaj, iar 2,1 miliarde de euro pentru combaterea eroziunii solului,…

- "Am avut discutii atat cu romani care muncesc sezonier in Germania cat si cu angajatorii lor, cu asociatiile de fermieri care sunt foarte active pentru stabilirea unui standard de munca optim la nivelul tuturor angajatilor, dar si cu ministrii Agriculturii si Muncii. Toate aceste intalniri mi-au…

- In ziua in care PSD a depus in Parlament o moțiune simpla impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, demnitarul a organizat o conferința de presa in care a declarat ca peste 99,18% dintre fermieri au fost autorizati pentru plata subventiilor, in ciuda a ceea ce afirma criticii acestuiaCitește…

- Romania poate cheltui 1% din totalul fondurilor alocate pentru dezvoltare rurala, respectiv 80 de milioane de euro, pentru sprijinirea fermierilor si agricultorilor afectati de criza Covid-19, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un briefing de presa.El a precizat ca…

- Petre Daea, fostul Ministru al Agriculturii, il acuza pe actualul ministru Adrian Oros ca a intrerupt programul pentru reabilitarea infrastructurii de irigații. In contextul unuia dintre cei mai secetoși ani, peste jumatate din culturile din Romania sunt compromise.

- Agricultorii romani sunt afectați de seceta si au nevoie de o decizie politica pentru a nu ajunge la faliment. Potrivit datelor prezentate de ministrul Agriculturii , Adrian Oros , nu mai puțin de 3 milioane hectare de culturi ar fi compromise. „Din pacate, peste consecințele pandemiei se suprapune…