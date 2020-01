Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca urmeaza sa fie reduse 15% din posturile din minister si din institutiile subordonate.



"Suntem intr-un proces de evaluare a intregului personal din Ministerul Agriculturii si din institutiile din subordine. In opinia noastra, cel putin 15% din aceste posturi vor fi reduse. Sunt locuri unde procentul va fi mai mare, dar si locuri unde va trebui sa angajam oameni, unde capacitatea lor administrativa este scazuta. In aparatul propriu avem 708 angajati, iar in total, la toate…