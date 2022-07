Stiri pe aceeasi tema

- Romanița Iovan a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca s-a logodit cu Iulian Gogan. Cei doi au o relație de 14 ani, iar creatoarea de moda a dat mai multe detalii despre logodna.Dupa 14 ani de relație, Romanița Iovan și Iulian Gogan s-au logodit. Cei doi au vrut sa țina pentru ei acest eveniment…

- Bucurie mare in familia Ioanei Nastase! Vedeta a fost soacra mare, asta dupa ce fiul ei s-a casatorit pe data de 1 iulie. Ioana Nastase a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre marele eveniment. Iata cum a decurs totul!

- Casnicia dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama a ajuns la final dupa trei ani. Cei doi au avut parte de mai multe momente tensionate, insa de aceasta data au decis sa puna capat relației. Vedeta l-a acuzat pe partenerul ei de violența domestica, dar și ca ar fi parasit-o dupa ce ar fi purtata o ținuta…

- In acest weekend a fost mare petrecere in familia lui Silviu Prigoana. Fiul sau, Silvius, s-a casatorit. Iata primele declarații ale tatalui lui, la Antena Stars, despre marele eveniment. Peste 200 de persoane au fost invitate.

- Armin Nicoara și Claudia Puican s-au casatorit ieri civil in Turcia, acolo unde au dat o super petrecere la care au fost aproape 100 de persoane. Cei doi și-au unit destinele, iar imediat au incins atmosfera pe ritmuri balcanice. Primele declarații ale celor doi dupa marele pas

- Lino Golden a vorbit pentru prima data, in mod public, despre noua iubita. Dupa ce a postat mai multe imagini alaturi de tanara care i-a furat inima, cantarețul a facut și primele declarații despre relația lor și planurile de viitor pe care le au.

- A fost mare nunta in showbiz, asta deoarece cunoscutul toboșar Bubu Cernea, fiul Crinei Mardare, s-a casatorit cu Elena Mogildea, actrița din serialul ”Adela”. Tanara face primele declarații dupa ce a spus DA in fața ofițerului de stare civila.

- Anca Țurcașiu a fost invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, in ediția de luni, 2 mai, unde a vorbit despre casatoria fiului ei, Radu. Actrița nu și-a mai putut stapani emoțiile și a izbucnit in lacrimi in direct, la TV. Are o relație foarte buna cu fiul ei, iar aceasta i-a fost alaturi tot timpul…