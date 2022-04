Stiri pe aceeasi tema

- SCUMPIRILE la carburanți: 60% prețul la pompa inseamna taxe și impozite. Se anunța o furtuna in economia romaneasca SCUMPIRILE la carburanți: 60% prețul la pompa inseamna taxe și impozite. Se anunța o furtuna in economia romaneasca Analistul Adrian Negrescu considera ca, in acest moment, dupa ultimele…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila spune ca un val sase de COVID ar presupune o alta tulpina care sa se transmita sustinut, dar ca nu crede ca ar putea fi luat in calcul pana in toamna.

- Toamna trecuta, Econergy a preluat un alt proiect fotovoltaic important, situat in Parau, județul Brașov, cu o capacitate de aproape 90 MW. Econergy a semnat un acord de aproximativ 50 milioane de euro cu managerul francez de active RGreen, sub forma de capital și imprumut, pentru construcția proiectului…

- Saci cu facturi au fost aduse, astazi, la sediile PAS, in cadrul protestelor organizate de Partidul „Șor”, in 22 de localitați concomitent. Sute de oameni au ieșit in strada ca sa-și exprime nemulțumirea fața de scumpirile fara precedent, din ultima vreme. Manifestanții au spus intr-un glas ca nu mai…

- Platforma DA anunta ca „nu impartaseste categoroc ideea autoritatilor precum ca toate scumpirile in R. Moldova sunt doar consecintele tendintelor mondiale si ca populatia urmeaza sa se racordeze la ele.” Platforma DA considera ca „greselile si incompetenta guvernarii agraveaza dramatic cresterea preturilor…

- Compania Moderna iși propune ca pana in toamna anului 2023 sa dispuna de un singur vaccin pentru Covid-19 și gripa, anunța Mediafax. Declarația a fost facuta de directorul general al companiei, Stephan Bancel, in cadrul unei conferințe, scrie La Stampa.Potrivit lui Bancel, un ser combinat…

- Scumpirile la energie afecteaza agricultura romaneasca Foto: Arhiva. Realizator: Scumpirea energiei electrice afecteaza grav sectoarele agricol si alimentar. Producatorii de carne de porc si derivate din judetul Mehedinti, spre exemplu, spun ca facturile la curent s-au dublat…

- Dialog intre un politist de la rutiera și un conducator auto: – Nu aici trebuie sa fiți. Pe waze arata ca sunteți pe cealalta strada. – Ne vom muta și acolo. – Cand? – Dupa ce aparem pe waze aici. Va grabeați, aveați viteza excesiva. – Nu despre viteza e vorba, domnule polițist. Sunteți poziționați…