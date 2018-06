Adrian Neaga, antrenorul principal al formației ACS Poli Timisoara, a declarat ca din punctul sau de vedere, banațenii ar fi meritat sa ramana in Liga I si a precizat ca greselile de arbitraj si problemele financiare ale clubului au provocat retrogradarea in liga secunda. „Din punctul meu de vedere, eram grupul care merita sa ramana […] The post Adrian Neaga: „Meritam sa ramanem in Liga I!” appeared first on Cancan.ro .