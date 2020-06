Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult sau mai putin pregatiti, reprezentantii puterii si opozitiei prezinta date despre situatia financiara si economica atat de diferite incat par sa traiasca in tari diferite. Rareori s-a intamplat ca disputele politice sa se duca in jurul unor cifre atat de contestate. Pentru a-si sustine punctele…

- Cui nu-i place dulceața de cireșe? Cireșele sunt unele dintre cele mai indragite fructe in sezonul cald și sunt delicioase oricum – proaspete, abia culese din pom, sub forma de sirop sau compot, in prajituri delicioase, in salate de fucte sau cu inghețata. Dar dulceața de cireșe este un desert deosebit…

- Un cetatean roman care conducea o masina, cu numere false de inmatriculare, incarcata cu tigari de contrabanda, avand permisul de conducere suspendat, a fost retinut de politisti, iar in urma unor actiuni, 23.000 de pachete de tigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 268.600 lei, au…

- "Daca va uitati pe raspunsul CCR rezulta foarte clar ca CEDO s-a pronuntat pe o alta tema, nu pe cea legata de decizia Curtii. Iar ca sa citez un prieten de-al meu, nu-i dau numele ca sa nu ii fac probleme, se pare ca nici CEDO nu mai este sub acoperire. E totusi ciudat cum s-a dat aceasta decizie,…

- ”De zile intregi se discuta despre scenariile posibile de „relaxare” dupa 15 mai. Ideea a fost lansata de Iohannis, dupa care au urmat declaratii in formatul „un pas inainte, unul inapoi”. Politicienii puterii intretin speranta „relaxarii” dupa 15 mai, reprezentantii guvernului sunt precauti, specialistii…

- Se pare ca un angajat in calitate de sofer al unei ambasade de la Chisinau a primit drepturi speciale de conducere pe strazile orasului. Ori sofeaza dupa propriile reguli cu masina de serviciu doar in weekend-uri?

- Criza economica Criza sanitara actuala este diferita de crizele sanitare anterioare ( 1348 sau 1918-1919) intre altele pentru ca economiile nationale sunt integrate global iar transporturile, comunicatiile, deplasarile fac aproape imposibila izolarea, pe un anumit territoriu, a unei epidemii de acest…

Ziarul Unirea Primaria Alba Iulia livreaza varstnicilor din oraș alimente și medicamente: La ce numere de telefon puteți suna și ce alimente pot fi comandate