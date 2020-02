Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se va reuni pe 29 ianuarie, in sedinta comuna, pentru angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, au decis, luni, Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor.Potrivit calendarului stabilit de conducerea Parlamentului,…

- Deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef, unul dintre inițiatorii noului proiect de lege al UDMR privind autonomia Ținutului Secuiesc, spune ca nu este intimidat de demersurile facute de liderii unor sindicate care au sesizat conducerea Parlamentului sustinând ca initiativa legislativa încalca…

- Legea bugetului de stat și bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2020, publicate in Monitorul Oficial Legea bugetului de stat pe anul 2020 si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an au fost publicate luni seara in Monitorul Oficial. În cursul zilei de luni, preşedintele…

- Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament pe bugetul de stat pentru 2020 și bugetul asigurarilor sociale. Orban: Am preluat foarte multe amendamente de la parlamentari Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, asupra proiectului legii bugetului…

- UPDATE: Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, pe legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020. "Proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat a tinut cont de legea pensiilor aflata in vigoare, iar in proiectul de lege pe…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au decis, miercuri, ca plenul Parlamentului sa se reuneasca luni de la ora 16.00 pentru ca Guvernul sa-și angajeze raspunderea in vederea adoptarii proiectului de buget pentru 2020.Citește și: Lia Olguța Vasilescu citeaza din Basescu:…

- "Acest demers al PSD este de sicanare si constituie un argument in plus, la care noi nu doream neaparat sa ajungem, s anume de a angaja raspunderea pe bugetul de stat. Am decis sa mergem pe aceasta varianta, tocmai pentru ca s-a dovedit ca, in Parlament, exista lipsa de responsabilitate si de angajament…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca liderul PSD Viorica Dancila l-a sunat ieri dupa-amiaza pentru a-l felicita pentru caștigarea alegerilor prezidențiale. "Da, m-a sunat dna Dancila ieri pe la pranz și am vorbit. M-a felicitat”, a spus Klaus Iohannis. Candidatul PNL la Presedintie…