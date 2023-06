Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca „problema de fond in ceea ce priveste sistemul de educatie din Romania este sa le dam tinerilor deprinderi profesionale pentru meseriile viitorului, care sunt deja astazi aici”, iar in legatura cu greva profesorilor, el si-a exprimat speranta…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a spus ca Romania nu este intr-o situație economica extraordinara, dar a gasit resurse pentru a rezolva cererile sindicaliștilor din Educație și afirma ca el crede „ca puteam face mai mult și mai la timp”.Adrian Caciu a spus, dupa ședința de Guvern, ca Romania…

- Consultantul fiscal Dan Schwartz a vorbit, in cadrul interviului din emisiunea „In Fața Ta” de la Digi24, despre posibilitatea ca bugetul de stat sa suporte o creștere de 25% la salariile profesorilor. El spune ca Executivul a decis sa scada 10% din cheltuielile de la buget, considerandu-le „nenecesare”,…

- GREVA profesorilor din Romania. Noua oferta a Guvernului pentru sindicate: Venit net de 4.000 de lei, in doua tranșe pentru cadrele didactice GREVA profesorilor din Romania. Noua oferta a Guvernului pentru sindicate: Venit net de 4.000 de lei, in doua tranșe pentru cadrele didactice Prim-ministrul Nicolae-Ionel…

- Sindicalistii din Educatie organizeaza un nou protest in Bucuresti, urmind a picheta sediul Guvernului. Ca si data trecuta, sindicalistii vor marsalui pe strazile Capitalei, Brigada Rutiera a Capitalei anuntind restrictii de trafic pentru derularea manifestarii. Cele trei mari federatii din Educatie…

- Este greva de o saptamana in Educație! De șapte zile peste 150.000 de profesori din Romania nu au mai intrat la salile de curs și spun ca vor continua greva atata timp cat Guvernul nu raspunde cerințelor lor. In urma acestei situații, o ordonanța de urgența publicata in Monitorul Oficial prevede ca…

- Luni dimineața sistemul de educație din Romania va intra in greva generala dupa ce negocierile de miercuri pe care le-au avut sindicaliștii din educație cu Guvernul au eșuat. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat ca ii așteapta in acest weekend din nou la negocieri pe sindicaliști. „Sunt dispus…

- In timp ce politicienii iși impart fotoliile ministeriale și alte funcții politice, revendicarile profesorilor se vor auzi in strada. Astazi, 17 mai, in intervalul orar 11:00 – 13:00, va avea loc greva de avertisment. Practic, profesorii vor intra la cursuri, dar nu vor susține activitatea didactica…