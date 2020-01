Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase vine cu un atac la adresa social-democratilor si le spune sa invete din campaniile lui Obama sau din cele pentru Brexit, daca vor sa castige alegerile, pentru ca mitingurile si tema cresterii salariilor si pensiilor au fost depasite.

- Fostul premier Adrian Nastase le recomanda social-democraților sa invețe din campaniile pentru Brexit și din campaniile prezidențiale ale lui Barack Obama și Donald Trump faptul ca metodele clasice cu mitinguri și mersul din poarta in poarta au fost depașite de „inteligența” artificiala și ca PSD,…

- Camera Lorzilor i-a adus premierului britanic Boris Johnson doua înfrângeri, marți, în procesul adoptarii acordului sau Brexit, privind reunificarea familiei a copiilor refugiați și consultarea Scoției și a Țarii Galilor. În total, șeful guvernului conservator a suferit cinci…

- Un teritoriu britanic de pe continent vrea sa intre in Spațiul Schengen dupa Brexit, pentru a permite libera circulație a europenilor Gibraltarul s-ar putea alatura spatiului Schengen cu scopul de a garanta libertatea de miscare la frontiera sa cu Spania dupa ce Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana,…

- Imparatul Naruhito al Japoniei urmeaza sa efectueze o vizita de stat, in primavara, in Regatul Unit, prima vizita organizata de catre autoritatile britanice dupa Brexit, a anuntat marti Palatul Buckingham, relateaza AFP.

- In timp ce UE27 se pregatește pentru negocieri pentru urmatorul buget pe șapte ani, care va intra in vigoare din 2021, oficiali și diplomați au declarat pentru Financial Times ca statele membre sunt gata sa accepte o taxa de reciclare a materialelor plastice, primele noi venituri la nivelul UE care…

- Baba Vanga ar mai fi facut o previziune ce vizeaza Romania și intreaga Europa, dar și pentru alte parți ale lumii, inainte de a muri la varsta de 85 de ani, acum 23 de ani. Clarvazatoarea a prevazut cutremure și tsunami-uri pentru anul 2020. Ea ar fi prevazut și ca viețile liderilor Vladimir Putin…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va prezenta vineri in Camera Comunelor proiectul de lege privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, declansand procesul de adoptare parlamentara, astfel incat iesirea din UE sa se produca la 31 ianuarie 2020, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant, transmit…