Fostul premier Adrian Nastase afirma ca o eventuala retragere a decoratiei pe care a primit-o in 2002 nu are nicio justificare, precizand ca a participat la receptia organizata de Ziua Nationala la Palatul Cotroceni crezand ca, in al doilea mandat, presedintele Klaus Iohannis va incerca sa ajute la o reconciliere nationala.



"Klaus Iohannis a inceput sa construiasca "Romania normala" anuntand ca a decis sa-mi retraga Ordinul "Steaua Romaniei", in grad de Mare Cruce, dupa ce ma invitase la Cotroceni, la receptia organizata cu ocazia Zilei Nationale. Recunosc, am mers la Cotroceni crezand…