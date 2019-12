Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase a reactionat pe blogul personal sambata, dupa ce directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu, a fost scos de jandarmi plin de sange din multimea adunata in Piata Universitatii pentru a comemora 30 de ani de la Revolutie.

- Ion Iliescu condamna incidentul violent care a avut loc astazi in Piața Universitații. Reacția vine dupa ce directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu, a fost huiduit si agresat de...

- Directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu, a fost scos de jandarmi, sambata, din multimea adunata in Piata Universitatii pentru a comemora 30 de ani de la Revolutia din 1989, dupa ce mai multe persoane l-au huiduit si l-au agresat. Fostul premier…

- Ion Iliescu condamna incidentul violent care a avut loc astazi in Piața Universitații. Reacția vine dupa ce directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu, a fost scos de jandarmi, sambata, din multimea adunata in Piata Universitatii pentru a comemora…

- Directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu, a avut o prima reacție dupa ce mai multe persoane l-au huiduit si l-au agresat in Piața Universitații.„A fost un incident minor. Mergem inainte”, a spus Voiculescu pentru Antena3.

- Barbatul care l-a lovit pe Gelu Voican Voiculesc cu o carja in cap, in cadrul evenimentelor ce au avut loc in Piața Universitații, cu prilejul comemorarii eroilor Revoluției, a fost identificat.

- Daca a curs sange de Voican in Piața Universitații, e un semn bun, spune Teodor Marieș, președintele Asociației „21 Decembrie”, in direct pe B1 TV, dupa ce Gelu Voican Voiculescu a fost batut, scuipat și injurat de revoluționarii prezenți la slujba de pomenire a eroilor martiri organizata sambata…

- Gelu Voican-Voiculescu, directorul general al Institutului Revoluției Romane, a fost agresat la ceremonia din Piața Universitații de comemorare a victimelor Revoluției din 1989.Fostul vicepremier din 1989-1990, acuzat in dosarul Revoluției, a fost apostrofat de o parte dintre participanții la ceremonie,…