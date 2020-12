Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase considera ca rezultatul alegerilor de duminica „a fost o veritabila moțiune de cenzura populara impotriva lui Klaus Iohannis”, explicand intr-o postare pe blog cauzele care au dus la eșecul prezidențial, in opinia sa. „(…) cateva observații rapide despre alegeri Se confirma…

- Presedintele ales, Maia Sandu, a anuntat ca deputatii Partidului Actiune si Solidaritate vor inainta o motiune de cenzura impotriva Guvernului, daca premierul Ion Chicu nu-si va da demisia.

- Partidul socialiștilor europeni (PSE) este alaturi de PSD impotriva limbajului periculos folosit de aripa de dreapta in perioada premergatoare alegerilor și invita conservatorii, in special in persoana președintelui Klaus Iohannis, sa opreasca aceasta campanie de „pamant ars impotriva PSD”. PSE…

- Deputatul Partidului Socialistilor Vlad Batrincea sustine ca, desi situatia in Parlament a iesit de sub control, proiectul politicii bugetar-fiscale, proiectul legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021 au fost votate in prima lectura. Acesta a declarat…

- Dupa tragedia de la Piatra Neamț, am asistat la Cotroceni, la același discurs care vorbește nu despre nevoile romanilor, ci despre obsesiile președintelui. “Romania, mereu surprinzatoare” a fost sloganul unei campanii derulate in ultimul an al guvernarii Nastase pentru a atrage turiștii straini in țara.…

- „Romania are o Armata moderna și bine pregatita care asigura angajamentele asumate in cadrul NATO. Ceremonia poate fi urmarita aici. (...) Armata Romaniei e un furnizor de securitate in zona Marii Negre. (....) Implicarea Armmatei Romaniei in acest efort național inca de la debutul…

- O petiție publicata pe site-ul comunitații declic.ro și adresata președintelui Klaus Iohannis, ministrului Justiției, Catalin Predoiu, și șefului DNA, Crin Bologa, cere „repornirea luptei impotriva corupților”, in condițiile in care, in prezent, „o instituție cu procurori de elita se ocupa de anchetarea…