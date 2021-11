Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fagadaru, cunoscut pentru numeroasele sale apariții alaturi de Diana Șoșoaca in care ambii susțineau ferm ca nu exista virusul Covid-19, a murit ieri, dupa ce s-a infectat chiar cu nemiloasa boala. Inainte sa piarda lupta cu SARS-COV-2, acesta și-a gasit cuvintele și a facut ultimele declarații.…

- Corina Crețu, europarlamentar, atrage atenția asupra faptului ca Romania pierde zilnic cate 20 de milioane de euro, bani europeni care ar putea veni prin PNRR. ”Suntem intr-un moment care poate fi catalogat istoric pentru Romania din punct de vedere al șaselor privind fondurile europene. Din pacate,…

- Mandatul interimar al președintei TVR Ramona Saseanu ajunge la scadența la finalul lunii octombrie 2021, iar acesta nu este singura problema cu care se confrunta Televiziunea Romana. Cați bani trebuie sa scoata din buzunar postul național. Ce lovitura ar putea primi cei de la TVR in aceasta iarna Din…

- Franta risca sa piarda un sfert din locurile de munca in sectorul productiei de automobile, in conditiile in care a doua economie europeana se chinuie sa tina pasul cu tranzitia rapida la vehiculele electrice, transmite Bloomberg, citat de agerpres. Industria auto franceza, care reuneste marci precum…

- Alin Georgescu și Cosmina Popa iși sarbatoresc aniversarea. Foștii concurenți din sezonul 3 Mireasa traiesc cele mai frumoase clipe impreuna, dovada fiind chiar declarațiile lor de dragoste și ultimul mesaj transmis de Alin pe rețelele de socializare.

- Studiul va fi publicat in revista Nature.Ziyad Al-Aly, directorul Centrului de epidemiologie Veteran Affairs Health Care System din Missouri, cel care a condus studiul, a transmis ca ”efectele secundare ale Covid-19 sunt substanțiale”. Potrivit studiului, riscul unui atac de cord, al unui accident vascular…

- In lumina noilor date referitoare la creșterea numarului de infectari cu covid, se discuta tot mai mult de obligativitatea vaccinarii. Fostul ministru Nelu Tataru, acum consiier onorific la Ministerul Sanatații, spune ca este de acord cu acest lucru. De altfel consilierul este printre cei care a venit…