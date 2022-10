Stiri pe aceeasi tema

- Victorie la tribunal pentru Adrian Nastase! Fostul premier și deputat se pare ca a avut o victorie importanta in instanța. Conform deciziei judecatorilor, fostul politician a recuperat pensia speciala, iar statul este obligat sa-i plateasca intreaga suma. Cați bani trebuie sa primesca Adrian Nastase,…

- Fostul premier Adrian Nastase a caștigat in prima instanța, la Tribunalul București, dreptul de a incasa in calitate de fost parlamentar indemnizația pentru limita de varsta cunoscuta drept „pensie speciala”, informeaza joi Antena 3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, ca prim for sesizat, proiectul de lege privind statutul judecatorilor si procurorilor, una dintre cele trei legi ale pachetului privind justiția. Amendamentul controversat care permitea unui judecator sa fie procuror general a fost eliminat de catre membrii comisiei…

- Primul proces pe care Parchetul European l-a depus in instanța din Bulgaria s-a incheiat cu o condamnare cu suspendare in prima instanța. Traian Deliagov, fost angajat al Fondului de Stat pentru Agricultura, este prima persoana deferita justiției intr-un dosar al Parchetului European in Bulgaria, potrivit…

- Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați. Urmatorul pas este votul in plenul Camerei Deputaților, care este și camera decizionala. Ulterior, proiectul va merge la promulgare la președintele…

- Guvernul a cerut in instanța, Tribunalul București, retragerea titlului de revoluționar cu rol determinant, in cazul fostului președinte Ion Iliescu, potrivit Antena 3. Dosarul este inregistrat, insa nu a primit termen pana acum. Solicitarea vine de la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor…

- Deputații romani au ratificat, miercuri, aderarea Suediei și a Finlandei la NATO. Au fost 227 de voturi „pentru” și trei abțineri. Protocolul de aderare al celor doua țari a fost votat, miercuri dimineața, in Camera Deputaților. Miercuri dupa amiaza, senatorii se vor reuni intr-o sesiune extraordinara…