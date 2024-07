Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase intervine in scandalul urșilor și cere intervenția urgența a Parchetului, a SRI și chiar a ANAF.Nastase, fost președinte al Asociației Vanatorilor, susține chiar ca familia fetei care și-a pierdut viața ar trebui sa depuna plangeri penale.

- Curtea de Apel Constanta a confirmat, joi, 5 iunie 2024, "redeschiderea urmaririi penale in dosarul nr. 1055 206 P 2022 al Parchetului de pe Curtea de Apel Constanta, in vederea efectuarii de cercetari fata de Dumbrava Dumitru, cu privire la savarsirea infractiunii de delapidare, prev. de art. 295 C.penldquo;,…

- „Implicarea in mediul politic a procurorilor, serviciilor de informatii sau a instantelor s-a facut intotdeauna in mod partizan. Asa s-a ajuns ca un numar redus de persoane - ca Maior si Coldea, cum este doamna Kovesi si Livia Stanciu - sa stabileasca cine poate fi presedintele Romaniei sau cine poate…

- Autoritațile din Prahova au emis un mesaj RO-ALERT, dupa ce, in comuna Cornu, a fost semnalata prezența unui urs. Fostul premier Adrian Nastase a reacționat pe blogul sau și a precizat ca situația urșilor a scapat de sub control.

- Probleme la un meci din Turcia. Partida Ankaraspor - Nazillispor, din Liga 3, terminata la egalitate, scor 0-0, a nascut anumite suspiciuni de blat din cauza unui motiv neobișnuit. Ambele echipe au avut un singur obiectiv, acela de a obține un rezultat de egalitate. Niciuna dintre cele doua echipe nu…

- O tanara insarcinata a fost ucisa cu bestialitate de catre un polițist, dupa ce a fost luata la ocazie, in Republica Moldova. Fata a fost supusa unor acte de tortura cumplite in locuința agresorului, potrivit informațiilor furnizate de autoritați. Ce au gasit oamenii legii pe corpul ei. Noi detalii…

- Cum s-a intamplat totulConform informațiilor oferite de autoritațile locale, romanul, in varsta de 28 de ani, a incercat sa fure copilul in timp ce mama acestuia era ocupata sa puna bagajele in mașina. El nu a acționat singur, ci a fost ajutat de un complice. Cei doi barbați, folosind o duba alba, au…

- Sambata, in jurul orelor 00:10, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție, aflați in timpul activitaților de patrulare in zona Parcului Gheraiești din Bacau, au descoperit un autoturism parcat intr-un loc retras langa raul Bistrița. In urma controlului efectuat, polițiștii locali au…