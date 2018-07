"Sarbatorirea Zilei nationale a Frantei din acest an imi va ramane adanc in memorie. Astazi s-a stins din viata mama mea. Implinise, de curand, 90 de ani. S-a topit incet, in ultimile luni. La spital. nu mai putea sa-mi vorbeasca. Ma privea fix cu ochii ei incredibil de albastri si-mi aducea aminte de cate si prin cate am trecut impreuna.

Poate ca imi povestea cum ma ducea, in clasele primare, la scoala din curtea Catedralei Sf. Iosif, asteptand apoi sa termin orele. Veneam, impreuna, in fiecare zi, pe vreme frumoasa sau urata, din zona Colentinei, urcand in tramvaiul 21 si apoi in autobuzul…