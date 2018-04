Stiri pe aceeasi tema

- Dupa intepatura venita, deunazi, dinspre seful sau de partid, Liviu Dragnea, in legatura cu intarzierea invitarii sale la Comisia SRI de la Parlament, Claudiu Manda a adus in discutie un orizont de timp legat de chemarea lui Liviu Dragnea la audieri. In primul rand, se va incheia cu audierea fosutlui…

- Fostul premier Adrian Nastase susține propunerea lui Liviu Dragnea, care a spus ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara”, astfel incat ”statul roman sa corecteze aceste lucruri”. Intr-o postare pe…

- Spre deosebire de actualul lider de la Cotroceni care, pe fondul recentei vizite in Romania a sefului statului sarb spunea ca nu crede ca “este treaba presedintilor, personal, sa se ocupe de cei care fug de justitia romaneasca”, fostul presedinte Basescu lasa sa se inteleaga ca, daca ar mai fi fost…

- Fostul premier pesedist le cere celor doi lideri politici ai momentului, Dragnea si Tariceanu, sa lase ”behaitul permanent” si sa schimbe odata Codurile penale. Adrian Nastase face aceasta solicitare dupa ce a urmarit luni de zile ”starea de a liderilor de partide impotriva dnei Kovesi” si a constatat…

- Liviu Dragnea calca pe urmele lui Traian Basescu, ramas celebru cu formula ”nu stiu daca-i bine domnu chestor” lansata in contextul referendumului de demitere din 2012. Prezent la bilantul DNA prezentat ieri, presedintele Klaus Iohannis a trecut cu arme si bagaje de partea Laurei Codruta Kovesi si a…

- Ceva se intampla cu marele lider. Lucrurile merg mai prost decat ii merg gandurile. Iar gandurile…, ma rog, hai sa nu intram in amanunte. Cand apare in fata camerelor, si de regula nu apare, trebuie alergat, da raspunsuri in dodii. Dragnea cel de acum nu mai seamana cu cel pe care il stiam. De principiu,…

- Presa straineza scrie, si nu o face din senin, ca Printul Nicolae va veni in Romania. Dar nu ca sa-i curete stelele lui Duda. Oamenii rai speculeaza ca Duda poarta o galaxie pe umeri. Informatia trebuie coroborata cu o declaratie a lui Adrian Nastase, potrivit careia PSD nu vrea sa-i puna un contracandidat…

- Chiar in timp ce Dragnea discuta, la Parlament, cu Tariceanu, pe marginea constituirii Cabinetului Dancila, fostul presedinte Basescu a lansat un veritabil atac la adresa celui dintai. Plecand de la declaratiile facute recent de catre seful PSD, Liviu Dragnea, si, respectiv, secretarul general adjunct…