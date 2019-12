Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va retrage decoratiile oferite de Administratia Prezidentiala tuturor persoanelor care au fost condamnate penal. Printre acestea se numara si Adrian Nastase. Iata ce a postat acesta pe blogul sau personal:"Klaus Iohannis a inceput sa construiasca "Romania normala",…

- Adrian Nastase, fostul premier al Romaniei, a reacționat printr-o postare pe blog dupa ce a aflat ca președintele Klaus Iohannis va retrage toate decorațiile acordate persoanelor care au avut condamnari penale.Adrian Nastase a scris ca „s-a inșelat” in privința lui Iohannis și considera gestul acestuia…

- Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca a decis sa retraga decorațiile tuturor persoanelor care au condamnari penale. Societatea Timișoara a trimis inca din martie 2016 o lista președintelui cu persoanele condamnate prin hotarari definitive care au primit decorații ale statului, solicitand in mai multe…

- Traian Basescu a declarat ca prezența lui Adrian Nastase la recepția de Ziua Naționala de la Cotroceni este ”un truc”, un semnal politic pe care președintele Klaus Iohannis a vrut sa-l transmita. ”Un președinte nu poate condamna dincolo de ce a condamnat justiția. (...) Adrian…

- Fostul primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, a fost gasit vinovat de abuz in serviciu de catre Curtea de Apel Timișoara și condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, termen de incercare de patru ani și obligația de a face 120 de zile de munca in folosul comunitații, in dosarul…

- Considerat candidatul cu cele mai mari șanse, Klaus Iohannis vrea un nou mandat de președinte. Agenția MEDIAFAX și Gandul.info va prezinta activitatea prezidențiabilului PNL, de la atacul constant la PSD, la modificarea legilor justiției, pana la lipsa de reacție in unele situații.Klaus Iohannis,…

- “Cei din Opoziție ii urasc pe bugetari, ii urasc și pe pensionari. Și nu sunt in stare sa guverneze aceasta Romanie”, afirma Ioan Mang, președintele PSD Bihor. Mang reclama faptul ca Ludovic Orban și Cațu, “cel care se vede ministru de Finanțe” se opun majorarii pensiilor…

- Dan Barna alaturi de doi senatori USR au depus la Senat un proiect legislativ care prevede instituirea unui program pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2030, prin care romanii care se intorc in țara sa fie scutiți de plata impozitului pe venit, in anumite condiții.Citește și: BUBUIE…