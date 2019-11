Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis participa de la ora 19.00 la o dezbatere cu mai multi jurnalisti, aceasta fiind organizata la Biblioteca Centrala Universitara. Liberalii sustin ca formatul ales e o premiera in Romania, presedintelui urmand sa i se puna intrebari doar de noua persoane.

- Klaus Iohannis a paricipat marti seara la o dezbatere cu mai multi jurnalisti in cursul careia a subliniat ca prin el a putut sa fie mentinuta Romania intr-o directie pro-occidentala si ca „fara el s-ar fi rupt statul de drept”. De asemenea, presedintele a comentat si atacurile xenofobe venite din…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, marti, raspunzand unei intrebari ca, legat de legile justitiei, a facut tot ce i-a fost posibil constitutional. ”Fara mine, statul de drept din Romania s-ar fi rupt”, spune Iohannis, care apreciaza ca, datorita interventiei sale, statul de drept nu s-a rupt, iar Romania…

- Editorialul lui Cristian Tudor Popescu este plin de jigniri la adresa Vioricai Dancila, iar in unele pasaje autorul poate fi acuzat de rasism. Articolul este intitulat "10 motive pe stampila pentru Dancila": "1. PSD Sibiu zice sa nu-i votam pe Iohannis și Barna, ca nu au nume romanești, ei…

- Ciutacu a precizat ca nu a decis cu cine va vota la prezidențiale, cu toate ca nu il susține pe președintele Iohannis sau pe Dan Barna și i-a lansat Vioricai Dancila o provocare, sa il convinga, in direct, sa voteze cu ea. „In primul rand sa votați un președinte femeie. Romania nu a avut…

- Claudia Tapardel a declarat ca, in legislatura trecuta, au fost foarte multe manipulari si dezinformari in PE cu privire la situatia din tara noastra, la statul de drept din Romania. "Sper sa nu se mai repete in aceasta legislatura faptul ca si acolo a functionat foarte mult dezinformarea…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la UE, Gordon Sondland, aflat joi la Bucuresti, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca SUA sunt dispuse sa ajute Romania in "orice probleme legate de statul de drept"."SUA sunt foarte preocupate de statul de drept si nu doar din motivele evidente,…