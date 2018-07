Stiri pe aceeasi tema

- Vizitatorii din Senat vor fi tot timpul insoțiți de un angajat al instituției iar accesul in Parlament se va face doar cu semnatura Secretarului general, au decis, marți, membrii Biroului Permanent al Senatului, in urma incidentelor de saptamana trecuta, cand un grup de protestatari a intrat pe holurile…

- Scene șocante in timpul unui botez, la o biserica din Franța. Preotul a lovit bebelușul peste fața, deoarece acesta nu se oprea din plans. Imaginile șocante au aparut in presa internaționala, iar pe inregistrare se vede cum preotul lovește bebelușul, care era in brațele mamei sale, deoarece acesta plange.…

- Parlamentul s-a reunit la aceasta ora pentru ca premierul Viorica Dancila sa prezinte stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in primul semestru al anului 2019.Sedinta este condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.…

- Ce mesaj a aparut pe cladirea Guvernului, in timpul discursului lui Liviu Dragnea. Președintele PSD a urcat pe scena, sambata seara, și a vorbit in fața celor peste 100.000 de oameni care au venit la mitingul PSD din Piața Victoriei . Un mesaj surprinzator a aparut in timp ce liderul social-democrat…

- Mai mult, el sustine ca "asa s-a intamplat tot timpul in istoria partidului". "Majoritatea parlamentara nu este fragilizata. La PSD tot timpul s-a intamplat asa in istoria partidului, care incepe din 2001 practic - a PSD. Nu, nici PSD-ul nu este fragilizat, nici coalitia majoritara nu e fragilizata",…

- Vizita lui Liviu Dragnea la Berna nu a trecut neobservata de presa elvețiana! Jurnaliștii de la Neue Zurcher Zeitung (NZZ), cea mai importanta publicație din Elveția, il numesc pe Dragnea „sforar” și „baron”, explicand ca „in mod puțin magulitor baroni sunt numiți acei politicieni care simoblizeaza…

- Fostul premier il acuza pe Traian Basescu ca "i-a imprumutat niste parlamentari" lui Liviu Dragnea, referindu-se astfel la zvonurile privind posibila trecere a unor alesi PMP la PSD in viitorul apropiat.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus, referitor la pedeapsa ceruta in cazul sau de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in dosarul privind angajarile fictive din DGASPC, ca "asa cer procurorii tot timpul, mai ales pentru persoanele pe care le apreciaza foarte mult".Citește și: Dragnea LAUDA…