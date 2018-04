Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Academiei Romane regreta moartea academicianului Dinu C. Giurescu care "echivaleaza cu pierderea unei constiinte civice si patriotice romanesti, ce va marca nu numai comunitatea academica, ci societatea romaneasca in ansamblul ei".

- Dinu C. Giurescu a fost o mare personalitate a istoriografiei romanesti, un carturar, un luptator pentru democratie, a declarat, marti, pentru AGERPRES, academicianul Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane. "A plecat odata cu el o epoca, pentru ca se stinge o data cu el o generatie…

