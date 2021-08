Stiri pe aceeasi tema

- "Reprezentanții USR iși bagau mainile pe sub fusta democrației. Felul in care au incalcat toate regulile de competiție electorala loiala va avea, sper, consecințe juridice.", a scris Adrian Nastase pe blog.

- Fostul lider PSD și premier Adrian Nastase comenteaza imaginile cu Clotilde Armand, care a fost surprinsa in sala in care se numarau voturile de la alegerile locale pentru Sectorul 1. Nastase acuza ca useriștii au bagat mana pe sub fusta democrației și spune ca spera ca in speța vor exista consecințe…

- Jurnalista Denise Rifai comenteaza alegerile de la Sectorul 1 și spune ca e necesar ca acestea sa fie reluate, dupa ce in presa au aparut imagini in care Clotilde Armand s-ar fi aflat in sala in care se numarau voturile. "Dincolo de atacurile si propaganda politica, un singur lucru e cert…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma sambata ca alegerile de la PNL Timis sunt un "simulacru", "imaginea perfecta" a acestui partid, care a lasat Romania neguvernata, "doar pentru a-si cara ei pumni in cap in disputele lor interne". "Voi sunteti urmasii Bratienilor?! Niste circari…

- Artistul Tudor Chirila o apara pe primarița Clotilde Armand in scandalul gunoaielor. Acesta a comentat la o postare in care actorul Virgil Ianțu se plangea ca nu poate privi pe jos in Sectorul 1, explicand ca oamenii sunt nevoiți sa accepte mirosul de gunoi pentru un scop nobil. Citește și:…

- Clotilde Armand face victime in lupta cu PNL! Copiii cu sindrom Down sunt noile ținte ale primarului USR-PLUS. Parohia Mavrogheni din București vrea sa construiasca un centru unic in Romania pentru copiii cu sindrom Down, dar primarul Armand se opune. Liberalii au devoalat mutarea facuta de…

- Florin Cițu, aflat in acest moment in campanie pentru alegerea președintelui PNL, promite ca in cazul in care va caștiga funcția partidul nu va mai susține candidații altor formațiuni la sectoarele Capitalei. Asta presupune o declarație de razboi la adresa USR PLUS. Dupa cum se știe, PNL i-a susținut…

- Victor Ponta ii atrage atenția lui Clotilde Armand ca sectorul pe care-l administreaza arata mai rau decat pe vremea primarului PSD Daniel Tudorache. „In Bucuresti, sectorul 1 este unitatea administrativ-teritoriala cu cel mai mare buget. Acesti primari ai USR-PLUS (doamna Clotilde, domnul…