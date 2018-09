Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier si lider PSD Adrian Nastase afirma, intr-o postare pe blogul sau, ca PSD nu face foarte bine, remarcamd ca in Evul Mediu, in astfel de situatii, se puneau lipitori si ca "ar fi nevoie de solutii rapide si intelepte", precizand insa ca el nu mai da sfaturi, conform News.ro."Cred…

- Nunta fiului lui Liviu Dragnea a tinut toata atentia tabloidelor in acest weekend. Jurnalistii de la Cancan scriu ca acest eveniment s-a bucurat si de prezenta manelistului Florin Salam care le-ar fi cantat mirilor pana la rasarit, potrivit b1.ro."Politicianul Codrin Ștefanescu a fost sufletul…

- Potrivit PS News, Ecaterina Andronescu și Niculae Badalau s-au intalnit cu Adrian Nastase cu o zi inainte ca fosta Ministru al Educației sa solicite public demisia lui Liviu Dragnea de la carma partidului și cea a Vioricai Dancila din fruntea Guvernului, motivele invocate in scrisoare fiind stabilite…

- La sfarșitul anului trecut, Victor Ponta afirma, la Digi24, ca Liviu Dragnea nu are viza de SUA. „Dragnea poate merge maine la Washington sa se vada cu cineva? Ca stiu ca nu are viza. Cum suna asta? Stiu acest lucru. Cum poti fi seful unui partid la guvernare in Europa si sa nu ai viza?!”, a comentat…