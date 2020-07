Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Solomon a intrt in localul din Centrul vechi al Capitalei fara masca, moment in care casierul i-a spus „Puneți-va, va rog, masca", potrivit inregistrarii video publicate de Digi24. In acel moment, Solomon a inceput sa il jigneasca pe casier și sa utilizeze remarce xenofobe, cu trimitere…

- Procurorii au deschis un dosar penal in cazul unui centru de dializa din sectorul 6 al Capitalei, unde 74 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus, dintre care 15 au decedat.Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a fost inregistrat un penal in care se…

- Presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, saluta intentia Guvernului de a da intre 35% si 41,5% din salariul brut pentru fiecare angajat care se intoarce la munca, dar apreciaza ca masura ar trebui extinsa, sub forma unei scutiri pe nivelul salariului minim. "Guvernul Orban are o idee buna si trebuie…

- Perioada starii de urgența s-a incheiat, Romania este de astazi in stare de alerta, iar cu privire la acest lucru, in ședința de ieri a Guvernului s-au adoptat masuri importante, masuri de sprijin de care romanii și mediul de afaceri romanesc are mare nevoie in aceasta perioada. Masurile adoptate ieri…

- Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus - cu exceptia a cinci tari, intre care si Romania si Marea Britanie - a anuntat luni directoarea agenteii sanitare a Uniunii Europene (UE), care contrazice astfel un anunt in acest sens al Guvernului britanic,…

- ”De zile intregi se discuta despre scenariile posibile de „relaxare” dupa 15 mai. Ideea a fost lansata de Iohannis, dupa care au urmat declaratii in formatul „un pas inainte, unul inapoi”. Politicienii puterii intretin speranta „relaxarii” dupa 15 mai, reprezentantii guvernului sunt precauti, specialistii…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri la Parlament, intr-o scurta declarație de presa dupa respingerea in Senat a proiectului de autonomie pentru Ținutul Secuiesc, ca propunerea legislativa trecuse tacit prin Camera Deputaților din cauza Guvernului PNL și nu din cauza…