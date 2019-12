Adrian Năstase, despre România fără PSD propusă de Iohannis: Acest îndemn este o declaraţie de război împotriva PSD ”Adeseori mi s-a reprosat o anumita naivitate. E posibil. Poate si pentru ca nu imi plac conflictele si nu ma hranesc din ura sau din razbunari. Am mers aseara la Cotroceni sperand ca Iohannis a incheiat retorica de razboi impotriva a 3 milioane de romani (poate si a altora) care au votat candidatul PSD. Se pare ca discursul sau a fost, de fapt, un discurs pentru corpul diplomatic aflat acolo. Prezent insa la o intalnire cu parlamentarii liberali (in ce calitate? presedinte al TUTUROR romanilor?), Iohannis a declarat ca se va implica pentru a realiza, intr-un an de zile, „o Romanie fara PSD”.



