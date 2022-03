Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) se declara ingrijorata ca razboiul din Ucraina ar putea agrava pandemia de Covid-19. Oficialii au declar ca vor depune efprturi pentru a limita raspandirea bolilor infectioase, transmite CNN. Astfel, desi cazurile din regiune sunt in scadere fata de saptamana anterioara,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Versailles, inaintea participarii la reuniunea informala a Consiliului European, ca tema centrala a acestor discutii va fi razboiul din Ucraina. El a precizat ca acest razboi are urmari in zona noastra si ne afecteaza. Iohannis a mai afirmat ca, in cadrul…

- Razboiul din Ucraina a schimbat total piața imobiliara. Nu se mai cauta case sau apartamente, ci buncare. Firmele de construcții au oferte variate, de la cateva mii de euro, la zeci de mii de euro, pentru buncarele dotate cu inveliș de plumb, stații radio sau surse de apa proprii. Anunțurile de la mica…

- Miercuri, in a șaptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul și alte orașe din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in condițiile in care forțele rusești iși amplifica ofensiva și se apropie și mai mult de capitala ucraineana. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…

- Președintele american, Joe Biden, a descris acțiunile președintelui rus Vladimir Putin drept un „razboi ales premeditat, care va aduce o pierdere catastrofala de vieți omenești și suferința umana”. „Doar Rusia este responsabila pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce atacul”, a spus Biden,…

- Deputatii rusi au aprobat, marti, in ritm alert un acord semnat de catre presedintele rus Vladimir Putin care prevede ca Rusia sa apere teritoriile separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, pe a caror independenta a recunoscut-o luni, relateaza AFP. Decizia a fost aprobata in unanimitate, noteaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin. Ofiialul Germaniei se intalneste, marti, la Moscova, cu presedintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre criza legata de Ucraina. Cancelarul Scholz a decis ca testul PCR necesar pentru…