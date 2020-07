Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier și lider PSD, Adrian Nastase, susține ca in aceasta perioada, PNL și Guvernul duc o ampla operațiune de manipulare și incearca sa mențina starea de alerta cu revenirea in forța a coronavirusului, asta pentru a controla agenda media in timpul pre-campaniei electorale. In opinia lui…

- ”Șandramaua” se zdruncina tot mai puternic la Palatul Victoria, din moment ce insuși premierul Liviu Orban și-a dat jos in fața președintelui Iohannis masca increderii menținerii la butoanele guvernarii a propriului partid. Astfel ca, pentru a nu deveni ”o alta Viorica Dancila” șomera a politicii romanești…

- Sedinta cu parlamentarii are loc la ora 17. Este prima ședința dupa aparitia fotografiei controversate in care Ludovic Orban si mai multi ministrii incalca regulile de distantare, nu poarta masca de protectie, fumeaza si consuma bauturi alcoolice in sediul Guvernului. Ludovic Orban…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca fotografiile in care apare Ludovic Orban incalcand legea nu sunt furnizate de cineva din anturajul premierului si fac parte dintr-un plan “de fragezire” a sefului Guvernului pentru a-l potoli sau pentru a pregati debarcarea sa de la Palatul Victoria.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca Ludovic Orban ar fi trebuit sa demisioneze in urma fotografiei aparute pe 29 mai, in care premierul era surprins alaturi de mai multi demnitari in biroul sau de la Palatul Victoria, langa o masa pe care erau bauturi alcoolice, iar Orban fuma."Daca…

- Greii PNL si Klaus Iohannis se intalnesc de la ora 17.00 la Vila Lac. Potrivit unor surse politice, tema principala ar fi rectificarea bugetara, insa ar putea fi pusa in discutie si activitatea Guvernului, in conditiile in care sunt voci in PNL care ar vrea schimbarea premierului si a echipei de la…

- Premierul Ludovic Orban a avut luni, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentanții industriei - HORECA (hoteluri, restaurante, cafenele). La discuții, șeful statului ar fi spus ca este de acord cu redeschiderea teraselor incepand din 15 iunie, potrivit Antena 3.Citește și: Mutare exploziva…

- Guvernul Orban a adoptat, joi, forma finala a Ordonantei de urgenta care reglementeaza modul de organizare si desfasurare a campaniei de informare publica a Guvernului, pe tema epidemiei de coronavirus. Campania publica se va desfasura pe o perioada de 4 luni, dupa incetarea starii de urgenta, a declarat…