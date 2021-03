Fostul președinte al Partidului Social Democrat (PSD), Adrian Nastase, spune ca nu va reveni in politica precizand ca partidul din care a facut parte „nu are o directie ideologica”. „Nu intentionez sa revin in politica pentru ca eu cred ca politica este un sport de echipa si, in momentul de fata, nu vad cu cine as putea sa fac echipa. PSD este fara directie ideologica, fara o politica de cadre, fara Institutul Social-Democrat”, a spus Nastase, duminica, la Antena 3. Intrebat daca crede ca PSD va reveni la guvernare, Adrian Nastase a raspuns: „Poate, daca isi revine. Mai sunt 3 ani pana atunci.…