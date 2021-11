Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a abordat sambata propunerea PSD de schimbare a sistemului fiscal. Premierul Florin Cițu a declarat sambata ca anul viitor este posibila creșterea pensiilor și a alocațiilor, majorari solicitate, de altfel, de social-democrați, insa avertizeaza ca orice majorare ține și de „sistemul de performanța”.…

- Florin Cițu a fost intrebat cum le explica romanilor alierea cu PSD, dupa ce PNL i-a hulit pe social-democrați, iar el personal a spus ca niciodata nu va face alianța cu PSD. „Asta este. Nici aici nu este cr...

- Reprezentantii PNL si cei ai PSD se reunesc, joi, pentru a purta discutii in vederea iesirii din criza guvernamentala care dureaza deja de mai mult de doua luni. Intalnirea vine in contextul in care PNL a anuntat ca incearca sa contureze o majoritate in jurul unui premier liberal, in timp ce PSD intentioneaza…

- Masurile care trebuie luate pentru implementarea PNRR nu pot fi luate de un guvern minoritar, spune europarlamentarul PSD Victor Negrescu. „Decizia PNL privind guvernarea minoritara pune in pericol realizarea PNRR. Mai exact, conform celor agreate cu instituțiile europene, guvernul trebuie…

- Intrebarea la care membrii de partid din intreaga țara au fost solicitați sa raspunda este: Credeti ca PSD ar trebui sa formeze un guvern impreuna cu PNL, cu premier Nicolae Ciuca?1 – da2 – nu3 – nu stiu(raspunde cu 1, 2, sau 3)Deputatul PSD Dumitru Corna a declarat, la Realitatea Plus, ca sondajul…

- Primarii social-democrați din Timiș refuza banii alocați din Fondul de rezerva al prim-ministrului. „Ar fi un joc de mima din categoria ” transmit edilii PSD, pe pagina de Facebook. Primarii...

- Corneliu Ștefan, președintele CJD Emoția a plutit in aer in toate școlile din județul Dambovița! Prima zi de școala va Post-ul Pledoarie pentru educație, din partea aleșilor social democrați, la inceput de an apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Introducerea educației financiare in școli are șanse sa devina realitate ca urmare a unei propuneri legislative inițiata de cinci deputații social democrați: Mirela Furtuna, Natalia Intotero, Andi Cristea, Romeo Lungu și Laurențiu Țepeluș. Inițiativa are scopul de a dezvolta abilitați financiare elementare…