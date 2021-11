Adrian Nastase susține ca in perioada urmatoare noua coaliție de guvernare PSD-PNL-UDMR va avea multe obstacole de depașit, iar faptul ca exista rivalitați intre partide va naște provocari chiar mai mari decat in mod obișnuit. Fostul premier este de parere ca alianta va fi sabotata chiar din interior. De aceea, isi avertizeaza fostii colegi din […] The post Adrian Nastase arunca BOMBA: implozie in coalitia PSD-PNL-UDMR! Fostul premier a dat in vileag saborarile interne first appeared on Ziarul National .