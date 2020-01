Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat, joi seara, la Romania TV, ca gestul presedintelui Klaus Iohannis de a-i retrage decoratia primita acum 17 ani a fost unul absolut meschin. Nastase a anuntat ca-l va da in judecata pe seful statului.

- Fostul premier Adrian Nastase a comentat pe blogul sau incidentul din Piata Universitatii, apreciind ca, sub noua conducere, Jandarmeria a permis ca Gelu Voican Voiculescu sa fie agresat, iar atacatorul sa nu fie retinut. ”Aceasta pare a fi «Romania normala»”, a completat el.Citește și: Guvernul…

- Klaus Iohannis l-a decorat in vara lui 2016 pe fostul mare tenismen Ilie Nastase cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de comandor și-l caracteriza pe fostul sportiv drept "un fenomen". Acum, conform propriilor declaratii, presedintele se vede in situatia de a le retrage decoratiile obtinute…

- Deputatul PNL, Adriana Saftoiu, trage un semnal de alarma, dupa ce doi deputați PSD au fost primiți in PNL, pe motiv ca au semnat moțiunea de cenzura. Saftoiu se intreaba daca liberalii sunt scuzabili, avand in vedere ca au promis faptul ca nu vor primi oameni din PSD in partid.Citește și: Adrian…

- Fostul premier Adrian Nastase a avut o prima reacție la scrisoarea intocmita de Tommy Iuliu Joul Tomescu, organizatorul mitingului Diasporei din 10 august 2018, prin care ii cere președintelui Klaus Iohannis...

- Deputatul Olguța Vasilescu a anunțat, miercuri, ca PSD va veni la dezbaterile din Parlament privind bugetul de stat pentru anul 2020 cu amendamente, precum dublarea alocațiilor copiilor, așa cum a facut PNL cand era in opoziție.Citește și: Adrian Nastase indeamna PSD sa declanșeze RAZBOIUL…

- Fostul premier și lider al PSD, Adrian Nastase, susține ca atacul lui Klaus Iohannis, de la tribuna Parlamentului, impotriva celor de la PSD nu este de tolerat și le cere social-democraților sa lase la o parte disputele interne pentru a lansa contraofensiva impotriva lui Klaus Iohannis.Citește…

- Este mult mai usor sa facem o statistica a celor care se cearta decat a celor care isi dau mana pentru interesul general. Vedem ce relatii sunt intre partide cu ocazia negocierilor pentru formarea unei majoritati in jurul PNL. Vedem ce relatii sunt intre institutii. Mai exact, ce relatii nu sunt intre…