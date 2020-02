Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PMP, Marius Pascan, a afirmat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre posibilitatea declansarii alegerilor anticipate, dar a subliniat ca formatiunea sa nu doreste un astfel de scenariu, in sensul ca nu vor participa la…

- Prim-vicepreședintele PNL a declarat ca vor avea loc alegeri anticipate și susține ca intra in joc președintele Klaus Iohannis. Totuși, el anunța ca, cel mai probabil tot Orban va fi propus. "Este oficial - in Romania vor avea loc alegeri anticipate," a anunțat, astazi, prim-vicepreședintele PNL Rareș…

- Alocatiile pentru copii cresc cu 3,8%, avand in vedere datele publicate de Institutul National de Statitsica (INS), asta in conditiile in care in noiembrie 2019 a fost publicat in Monitorul Oficial un act normativ care prevede cresterea alocatiilor cu rata medie anuala a inflatiei. Astfel, in februarie…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan le-a transmis vineri celor care l-au „atacat aiurea” pe tema alegerilor anticipate ca „s-au facut de ras”, inclusiv „colegi de guvernare”, dupa ce președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au convenit, vineri, la Palatul Cotroceni, inceperea procedurilor…

- Adrian Nastase il critica pe presedintele Klaus Iohannis deoarece se comporta ca un sef al Guvernului, convocand ședințe cu premierul Orban la Cotroceni. Fostul premier considera ca atitudinea presedintelui ii submineaza autoritatea premierului, iar Ludovic Orban va ajunge sa fie privit ca un simplu…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat ca nu exclude ca pana la sfarșitul anului sa fie depusa o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Ludovic Orban. Cel care a preluat conducerea partidului dupa pierderea alegerilor prezidențiale a explicat ca acest demers nu reprezinta,…

- ”Adeseori mi s-a reprosat o anumita naivitate. E posibil. Poate si pentru ca nu imi plac conflictele si nu ma hranesc din ura sau din razbunari. Am mers aseara la Cotroceni sperand ca Iohannis a incheiat retorica de razboi impotriva a 3 milioane de romani (poate si a altora) care au votat candidatul…

- Fostul premier și lider al PSD, Adrian Nastase, susține ca atacul lui Klaus Iohannis, de la tribuna Parlamentului, impotriva celor de la PSD nu este de tolerat și le cere social-democraților sa lase la o parte disputele interne pentru a lansa contraofensiva impotriva lui Klaus Iohannis.Citește…