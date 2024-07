Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana a fost invitatul lui George Buhnici, la podcastul IGDLCC, unde a vorbit și despre obiceiul politicienilor de a merge in SUA și a face fotografii cu liderii americani, in speranța ca asta le va asigura victoria in alegerile din Romania.Referitor la faptul ca Nicolae Ciuca a fost…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca, in cazul in care va fi nevoie sa faca un anunt privind candidatura sa la alegerile prezidentiale, va face acest gest din Romania si nu din strainatate. El a fost intrebat cand urmeaza sa faca un anunt referitor la o candidatura a sa la alegerile prezidentiale,…

- Premierul Marcel Ciolacu a luat, marți, in deradere un posibil tandem Nicolae Ciuca, presedinte – Klaus Iohannis, premier și a ironizat anuntul președintelui PNL privind candidatura la alegerile prezidentiale, relateaza News.ro. „N-ati vrea sa-i intrebati pe ei? Ma abtin cu greu, ma abtin cu greu. Da,…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca, in cazul in care va fi nevoie sa faca un anunt privind candidatura sa la alegerile prezidentiale, va face acest gest din Romania si nu din strainatate.El a fost intrebat cand urmeaza sa faca un anunt referitor la o candidatura a sa la alegerile prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus indirect vineri, 12 iulie, ca Klaus Iohannis s-a implicat in viata politica si in campaniile electorale alaturi de PNL si ca șeful statului a atacat de-a lungul timpul și PSD, si pe el.Premierul a fost intrebat despre prezenta presedintelui PNL și al Senatului,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au semnat joi, la Washington, acordul bilateral de securitate intre cele doua tari. Documentul semnat la Washington are strict valoare politica, nu juridica. Presedintele roman a fost insotit la ceremonia de semnare…

- Klaus Iohannis avut un discurs neașteptat in conferința de presa susținuta miercuri in contextul summitului NATO din Washington, scrie inpolitics.ro. Disparut din peisajul politic de multa vreme, in special in ultimele luni, Iohannis a lasat impresia ca ar fi in campanie electorala. Mai are doar citeva…

- Ii ajutam pe ucraineni? Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, a spus presedintele Klaus Iohannis la Washington, saptamana trecuta. „Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel,…