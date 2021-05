Adrian Năstase, acuzat că a luat șpagă ca România să nu cumpere gaze mai ieftine din Rusia Fostul secretar general al PSD in perioada 2001 – 2003, Cozmin Gușa, susține ca Adrian Nastase a luat șpaga, in perioada in care era premier, de la compania Wintershall Dea ca Romania sa nu cumpere gaze mai ieftine din Rusia. Acuzația lui Gușa vine pe fondul declarațiilor lui Nastase, care susține ca fostul secretar de stat i-ar fi fost recomandat de șeful fostului serviciu de Securitate din Romania. „Am aflat despre Adrian Nastase ca a fost in legatura cu Direcția de Informații Externe (DIE, aparținea de Securitate). Posibilele șantaje din acele vremuri i-au marcat mai apoi parcursul politic.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

