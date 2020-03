Stiri pe aceeasi tema

- BRAINIA este noua apa cu vitamine si minerale despre care ți-au povestit joi, Bogdan, Shurubel și Ionuț la Virgin Radio Romania, impreuna cu Simona Tache, „Specialist in pauze cu cap”. Daca ai ratat momentul, il poți gasi pe pagina noastra de Facebook. “Eu am o problema. Viața mea e condusa de munca.…

- Roxen ne-a facut o vizita surpriza joi seara, la Virgin Radio Romania. A stat la povești cu Liza, i-am urat succes la Eurovision 2020 și am aflat ce urmeaza in Selecția Naționala Eurovision 2020. Vineri este ziua in care se anunța cele 5 piese dintre care se va alege, pe 1 martie, cea cu care... View…

- Tik-Tok a fost cea mai downloadata aplicație la nivel mondial anul trecut, fiind de asemenea aplicația cu cele mai multe download-uri și in Romania. Așa ca, incepand de astazi, ne puteți gasi și pe Tik-Tok, cu username-ul deja cunoscut: @virginradioromania. Hai acolo cu un follow, un share, un comment.…

- Intrebarile ca intrebarile, dar cand vine vorba de completat spatiile punctate in emisiunea lui Andrei Niculae… ascultatorii Virgin Radio Romania i-au numarul de whatsapp cu asalt! A fost greu sa alegem cateva, toata lumea fiind extrem de creativa atunci cand vine vorba de iubire. Selectia vine putin…

- Societatea de Transport Public Local Deva SRL anunta modificari in programul transportului public local de pe raza municipiului Deva pentru vineri, 24 ianuarie 2020. Ca urmare a faptului ca aceasta zi este declarata oficial ca nelucratoare, autobuzele de pe cele sapte trasee vor circula dupa…

- In prag de sarbatori, Iulius Town anunța programul special al magazinelor din mall, restaurantelor și cafenelelor, dar și a hypermarketului Auchan. Astfel, clienții pot sa se relaxeze alaturi de prieteni in locațiile tematice și la cinema sau sa mai caute un cadou pentru cei dragi. Pana pe 23 decembrie…

- Perioada sarbatorilor de iarna este momentul cel mai așteptat din an pentru cei mai mulți dintre noi: zile in care invațam sa daruim mai mult, sa fim mai buni, in care ne regasim cu cei dragi și petrecem mai mult timp de calitate impreuna cu prieteni și familie. Dar perioada sarbatorilor este și despre…

- Virgin Radio Romania poate fi ascultat online direct pe virginradio.ro/live, in playerul tau favorit sau folosind aplicația Virgin Radio Romania, disponibila gratuit pentru IOS și ANDROID. Daca alegi aplicația Virgin Radio Romania, poți profita in ea și de funcția unica in Romania – Play DJ, prin care…